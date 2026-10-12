Перекрыт канал незаконной миграции в шоуруме киргизской национальной одежды МВД перекрыло канал незаконной миграции в шоуруме киргизской национальной одежды

Москва12 окт Вести.Сотрудники МВД пресекли канал нелегальной миграции, замаскированный под легальный бизнес, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.

Криминальные сделки по передаче фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств происходило в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров.

По подозрению в организации нелегального бизнеса задержаны трое выходцев из республик Центральной Азии и Закавказья.

Лидер группы занимался координацией общей деятельности, также он налаживал каналы сбыта услуг и контактировал с клиентами.

По предварительным данным, злоумышленники использовали разветвленную сеть из более чем 100 подконтрольных юридических лиц и объекты инфраструктуры.

Соучастники за денежное вознаграждение предоставляли целый спектр нелегальных миграционных услуг: оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, обеспечивали клиентов жильем, транспортом для работы в такси и так далее сказано в сообщении

Таким образом преступникам удалось легализовать на территории России несколько тысяч иностранных граждан.