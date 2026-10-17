Москва17 окт Вести.Трудовая миграция в Центральной Азии носит неоднозначный характер. С одной стороны, она остается важным источником пополнения ВВП. С другой — ставит перед правительствами стран региона сложную задачу по созданию рабочих мест для растущего населения, чтобы миграция не препятствовала развитию собственной экономики. Об этом ИС "Вести" рассказала преподаватель МГИМО, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Дарья Сапрынская.

На самом деле картинка немножко неоднозначная. Нельзя сказать, что условно миграция помогает или не помогает, или, например, тормозит какие-то изменения на рынке труда. Если брать сам по себе регион Центральную Азию, мы с вами видим, несмотря на некоторое сокращение рождаемости, все равно устойчивый рост населения. И поэтому на данный момент перед всеми правительствами стоит вопрос о том, как предоставить то нужное количество мест рабочих, чтобы это трудовое население играло позитивную роль в развитии самих стран. Поэтому происходит перенаправление трудовых потоков, и оно вызвано, ну, довольно естественным желанием у населения. На данный момент мы говорим о том, что все равно страны традиционно пополняют свой ВВП за счет довольно высоких процентов миграции пояснила Сапрынская

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства пресекли канал нелегальной миграции, замаскированный под легальный бизнес, Криминальные сделки по передаче фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств происходило в шоуруме национальной одежды в одном из столичных торговых центров. По подозрению в организации нелегального бизнеса задержаны трое выходцев из республик Центральной Азии и Закавказья.