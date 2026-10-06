МИД: нужно проверять профпригодность трудовых мигрантов из Индии и Африки МИД призвал проверять профпригодность трудовых мигрантов из Индии и Африки

Москва6 окт Вести.Уровень профессиональной подготовки имеет принципиальное значение при привлечении в Россию трудовых мигрантов из Индии и Африки, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник в интервью РИА Новости.

Что касается привлечения трудовых ресурсов из Индии и других стран, в частности, африканских, то определяющее значение здесь имеет уровень профессиональной подготовки, готовность адаптироваться к условиям жизни в России, преодолевать языковой барьер приводит РИА Новости слова Стерника

Посол Индии в России Винай Кумар заявил в конце 2025 года, что в России трудились 70-80 тыс. рабочих из Индии.