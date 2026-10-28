Москва28 окт Вести.Демографическую проблему в России не решить без помощи иммиграции. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился режиссер, народный артист России Карен Шахназаров.

Вместе с тем, он назвал "верхом глупости" завоз мигрантов в качестве "квалифицированной" рабочей силы.

Я, между прочим, человек, который считает, что мы не решим демографическую проблему без иммиграции. Не решим. Либо надо делать то, что я, например, тоже говорил, то есть либо запрещать аборты... Ну, я понимаю, в нашем либерально-буржуазном обществе этого не сделают... Либо придется, хочешь не хочешь, завозить мигрантов… Но завозить мигрантов для того, чтобы они ездили на самокатах, — ну это верх глупости... Зачем же вы создаете десятки тысяч рабочих мест, чтобы завозить неквалифицированных людей?