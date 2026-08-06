Москва6 авг Вести.В России нужна профессиональная служба, которая будет отвечать за людей, которые хотят переехать и жить в нашей стране. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам Кнайсль, она много раз думала об этом, еще когда жила в Ливане до переезда в Россию.

Я полагала, что должна быть более профессиональная служба, которая будет отвечать за новых жителей страны. Когда вы приезжаете, например, в Израиль, в Канаду - я жила в Израиле в свое время, хотя я не являюсь еврейкой, - у меня был своего рода набор мер, которые помогали мне освоиться, когда я работала в университете. Они помогают вам в обучении языку, находят вам место, где можно жить, где можно работать. И мне повезло, поскольку у меня была работа, когда я приехала в Израиль сказала Кнайсль

По ее словам, процесс переезда в Россию был для нее непростым.

В Россию я приехала в 2023 году, и мне задавали вопрос: "Почему вы не приехали сюда до этого?". Не так просто приехать из ниоткуда, поскольку вопрос бюрократии актуален, это довольно серьезная проблема. Я хотела бы также поставить это на повестку дня. Я знаю, что здесь, в России, вы должны доказать, что у вас хорошее состояние здоровья. Я не буду критиковать, это действительно хорошо, но необходимо создать профессиональную систему помощи, которая могла бы вам помочь пройти через все эти этапы. Ее не существует, и мне повезло, то, что один из моих коллег из университета действительно помог мне рассказала Кнайсль

По словам Карин Кнайсль, она написала работу по адаптации иностранцев в России. Также она считает, что нужна версия портала "Госуслуги" не только на русском, но и на других языках.