Москва14 окт Вести.Режиссер, народный артист России Карен Шахназаров В комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" призвал Россию к полному разрыву всех дипломатических и экономических отношений с Западом, полагая, что изоляция станет эффективным инструментом давления на оппонентов.

Я не вижу необходимости вообще на какой-то период времени в сотрудничестве с Западом. Нам надо расстаться: посольства закрыть, прекратить любую торговлю, в том числе ту, которая считается выгодной. Я думаю, что можно выгодно торговать и не с Западом. У меня подозрение, что они скорее этого не выдержат, чем мы. Потому что наша страна богата и перспективы огромные. Есть масса способов для того, чтобы поставить противника в тупик и один из них – всяческое прекращение сотрудничества заявил Шахназаров

Ранее он заявил, что России не следует сближаться с США, так как Америка всегда будет видеть в России главного противника в отличие от экономически взаимосвязанного Китая, а исторический опыт показывает, что подобное сближение приводит лишь к сложным временам для России.