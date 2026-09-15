Москва15 сен Вести.В комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" режиссер, народный артист России Карен Шахназаров высказал возмущение цензурой и многочисленными вырезками сцен из классических фильмов, транслируемых по федеральным телеканалам под предлогом защиты детей и нравственности, и призывает прекратить эту практику, уродующую авторский замысел.

Он выразил свое возмущение качеством телевизионной цензуры, приведя в пример недавний показ культового фильма Алексея Балабанова "Жмурки". " По его словам, картину безжалостно порезали, и новый зритель теперь не сможет уловить ни сюжетной линии, ни авторского замысла. Это возвращение к худшим практикам советской цензуры, считает Шахназаров

Недавно наткнулся на канал какой-то там фильм "Жмурки" Леши Балабанова покойного. Фильм такой у него был, который мне нравится, хотя он несколько жестковатый, но он является очень крупным мастером и признанным действительно. А у меня, знаете, в силу своей профессии очень хорошая память на кино. Я запоминаю просто по кадрам. Я не могу сказать, что я этот фильм часто видел, но смотрю фильм и просто с трудом узнаю - вижу, как его порезали. Это просто до боли и смеха одновременно. Если человек никогда не видел этот фильм раньше, он не поймет о чем речь, в чем смысл фильма. Что же это такое? У нас напринимали о патриотизме, о защите детей столько всяких законов - замазывают сигареты, стаканы … У нас сейчас Госдума новая соберется, у меня большая просьба: шедевры можно не трогать? Мы уже это проходили, когда в 1985 году мне в "Зимнем вечере в Гаграх" шампанское заменили на яблочный сидр, когда борьба началась с этим. А фильм Володи Меньшова "Любовь и голуби" просто вообще чуть ли не 70% всего порезали. Мы это уже проходили, ребята, ну не надо возвращаться к этому. Не надо. Есть свобода творчества и от этого лучше-то не станет вообще заявил Шахназаров

Он призвал депутатов Государственной Думы нового созыва сосредоточить свои усилия на реальных угрозах, таких как распространение в интернете аморального и извращенного контента, доступного детям. По его мнению, эта задача является более приоритетной, чем цензурирование классических советских кинофильмов путем удаления сцен с употреблением табака или алкоголя.

Надо поосторожнее быть, и тем более, говоря о нравственности детей, вы зайдите в Интернет. Вы наберите в интернете веселые порнокартинки. У вас там выскочит все, что угодно. Так вы закройте это тогда. Что ж вы с кино-то боретесь? Ну, если вы считаете, что Леша Балабанов снял что-то запретное, лучше вообще уж не показывайте. Ну что ж вы портите картину? Он не может вам ответить, он ушел уже. Большой был мастер, но нет его на свете и он не может даже на свою защиту встать. Ну вы вообще тогда уж не показывайте. Что ж вы делаете? Большая просьба к новому созыву Государственной Думы: аудит проведите, уберите бессмысленные законы, не надо все до идиотизма доводить, потому что это была одна из причин, на мой взгляд, кризиса советского кино - в семидесятые-восьмидесятые годы было очень трудно работать. Не надо нам туда возвращаться заявил режиссер

Ранее председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что жесткая цензура в российском кино, запрещающая показывать наркотики и курение, не решает проблему зависимостей. Такие ограничения часто выглядят глупо. Режиссер также раскритиковал политику строгих ограничений на демонстрацию алкоголя и курения в кинематографе, назвав ее наивной.