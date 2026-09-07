Предсеансовые показы в России могут завершить В России могут завершить практику предсеансовых показов

Москва7 сен Вести.В России могут завершить практику предсеансового обслуживания в кинотеатрах, заявил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.

Кинотеатры в России используют схему предсеансового обслуживания, чтобы демонстрировать зарубежные кинокартины без прокатного удостоверения. В этой схеме зритель покупает билеты на фильм, который кинотеатр показывает легально, однако перед ним "бесплатно" демонстрируются иностранные картины, лицензии на которые нет.

В России завершается практика предсеансового обслуживания рассказал журналистам Воронков

Ранее советник президента России Елена Ямпольская выступила с критикой показа зарубежных кинокартин без лицензии. Она подчеркнула, что ключевой задачей страны является популяризация российской культуры.