Режиссер Шахназаров объяснил, почему России не следует сближаться с США Шахназаров: сближение с США всегда приводило к сложным временам для России

Москва15 сен Вести.России не следует сближаться с США, так как Америка всегда будет видеть в России главного противника в отличие от экономически взаимосвязанного Китая, а исторический опыт показывает, что подобное сближение приводит лишь к сложным временам для России.

Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" режиссер, народный артист России Карен Шахназаров.

Он убежден, что для Соединенных Штатов, независимо от того, кто будет находиться у власти — республиканцы или демократы — Россия останется главным геополитическим оппонентом.

На протяжении своей жизни я наблюдал: как только мы сближались с Америкой, для нас наступали самые … сложные времена. Поэтому нам сближаться с Америкой ни к чему. Ни к чему хорошему это нас не приведет. Иметь свои интересы, взаимоотношения - да, но сближаться, мне кажется, совершенно не надо. И кто бы там ни пришел, республиканцы, демократы — неважно. Но мы для США остаемся главным противником. Для нас гораздо опаснее Соединенные Штаты, чем Запад поскольку они все равно будут видеть в нас основного противника. Даже больше видят противника, чем в Китае. Потому что с Китаем все-таки они сильно связаны, а мы, как ни странно, вообще от них не зависим. Мы ни в чем не зависим ни от Америки, ни от Запада заявил Шахназаров

Ранее он заявил, что президент США Дональд Трамп действует в интересах того класса, к которому он сам принадлежит. По его словам, говоря о современной политической жизни, стоит напомнить о постулатах классовой идеологии.