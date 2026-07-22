В США заявили, что Россия не является им другом Генерал США Кейн: Москва не друг Вашингтону

Москва22 июл Вести.Россия не является другом Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов США генерал Джон Кейн.

По его словам, которые приводит новостной портал AirForceTimes, между странами сейчас сложные отношения.

Но нет, я не думаю, что они (Россия – прим. ред.) наши друзья сказал Кейн

4 июля президент России Владимир Путин заявил, что налаживание конструктивного и взаимовыгодного контакта между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам не только российской и американской сторон, но и всего мирового сообщества.