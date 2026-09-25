Путин заявил о почти полном прекращении экономических отношений России и США Путин: торгово-экономическое взаимодействие РФ и США практически отсутствует

Москва25 сен Вести.Экономические отношения России и США на сегодняшний день практически сведены к нулю, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно об экономическом взаимодействии двух стран.

У нас с Соединенными Штатами сегодня все почти [в экономике] сведено к нулю сказал Путин

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с США. По его словам, экономическое сотрудничество могло бы принести пользу.