Москва1 авг Вести.США и Китай как сиамские близнецы, которые не могут избавиться друг от друга и почти всегда вместе. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

По его словам, если раньше была четкая схема, где США – гегемон, а Китай – главный ревизионист, то сейчас, в период президентства в США Дональда Трампа, трудно представить отношения двух стран в привычных категориях.

Мне кажется, это сиамские близнецы, которые действительно... деться они друг от друга никуда не могут. Но и там, и там есть склонность к тому, чтобы все-таки, как это они называют, декаплинг (разрыв – прим. ред.), постепенно снижать зависимость друг друг от друга. До Трампа казалось, что у нас есть очень четкая схема. Есть американцы – гегемон, есть в негативных терминах главный ревизионист – Китай, который растет и наступает на пятки этому лидеру. Все вроде бы понятная схема: Соединенные Штаты в относительном упадке, Китай возвышается, вот и может стать лидером. И как им, двум этим лидерам ужиться? При Трампе [США] и главный гегемон, что, в общем, было и при предыдущих администрациях, но и что стало новым, и главный ревизионист. И схема нарушилась. То есть они одновременно и пересматривают правила игры и хотят остаться главными. Поэтому отношения Китая и Соединенных Штатов [невозможно описать] отметил Сафранчук

Ранее сообщалось, что США хотят сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Для этого им необходимо ограничить возможности России, лишив ее экономической и политической опоры, а также создать у границ РФ военно-политический блок.