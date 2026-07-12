Шахназаров заявил, что Трамп действует в интересах своего класса Шахназаров: Трамп действует в интересах класса, к которому принадлежит

Москва12 июл Вести.Президент США Дональд Трамп действует в интересах того класса, к которому он сам принадлежит. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" режиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

По его словам, говоря о современной политической жизни, стоит напомнить о постулатах классовой идеологии.

Мы, конечно, троллим это все. Но есть какие-то законы, которые невозможно выкинуть и отменить. Вот Трамп настолько вписывается в учение о классах. Это просто азы. Все, что он делает, он делает в интересах своего класса. Не американского народа, а прежде всего в интересах своего класса. И это очевидно пояснил он

Шахназаров отметил, что если рассматривать действия президента США в таком ключе, то становится понятна его стратегия.

Если вы с этой стороны его будете рассматривать, вы увидите, что нет никакой самодурщины. Все это целенаправленно, умело и делается в интересах только того класса, к которому он принадлежит добавил он

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