Шахназаров: война в Иране показала, что США уязвимы к ответным ударам Карен Шахназаров: США очень уязвимы, когда им наносят ответный удар

Москва12 июл Вести.Конфликт на Ближнем Востоке показал, что США очень уязвимы, когда им наносят ответный удар, заявил режиссер, народный артист России Карен Шахназаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

На мой взгляд, американцы, и это показал иранский конфликт, очень уязвимы, когда им наносят ответный удар. Чтобы они там не болтали. И мне с самого начала было понятно, что они Иран не оставят в покое. Но надо сказать, Иран ведет себя очень дерзко. И это работает. Плюс к этому эта война крайне непопулярна в Соединенных Штатах отметил Шахназаров

Американские военные начали третью волну ударов по Ирану за неделю. Как утверждается, это "стало ответом на дерзкое нападение" сил КСИР на контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра, следовавший через Ормузский пролив.

Тегеран в ответ Вашингтону начал наносить удары по целям США на Ближнем Востоке.