Шахназаров: конфликт с Ираном – это серьезный удар по престижу США

Москва12 апр Вести.Война с Ираном стала серьезным ударом по престижу США. Об этом режиссер, народный артист Карен Шахназаров заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Обладающие колоссальными вооруженными силами США не смогли ничего сделать с Ираном, которому даже никто серьезно не помогал, подчеркнул Шахназаров.

Вот эта история с Ираном – это, конечно, серьезный удар по престижу империи. Провалилась империя, обладающая колоссальной вооруженной силой, не смогла ничего сделать со страной, у которой и союзников-то нет, по большому счету. Никто по-серьезному не помогал Ирану сказал он

Ранее сообщалось, что два эсминца Военно-морских сил США чуть не были потоплены при попытке пройти через Ормузский пролив.

Тегеран решил перекрыть пролив после того, как США и Израиль развязали войну против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля.