В СФ считают, что Трамп после операции в Иране сделает "персональные выводы"

Москва10 апр Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает "персональные выводы" после военной операции в Иране. Такое предположение в интервью ИС "Вести" сделал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, глава Белого дома может также сделать выводы относительно работы своей команды.

Мне кажется, что он [Трамп] после иранской истории сделает какие-то выводы и персональные в том числе применительно к собственной команде сказал Карасин

Он не исключил, что американский лидер усилит присутствие динамичных и молодых политиков в своей команде.

Ранее востоковед, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов высказал мнение, что Трамп в конфликте на Ближнем Востоке "играл в покер", в то время как Иран "играл в шахматы".