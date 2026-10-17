Москва17 окт Вести.Россия - единственная страна в мире, которая отказалась считать западные искаженные ценности нормой и открыто заявила об этом. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

По словам режиссера, навязываемые миру западные правила и ценности перешли всякие границы разумного.

То, что трансгендеры (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено - прим. ред.) могут бить настоящих женщин и плавать быстрее и так далее. Это окна Овертона. Это извращение, к которому хотят приучить мир. Это искривление, которое должно стать нормой. Это антихрист, попытка отдать власть сатане. И сегодня, если иметь в виду европейское пространство, мы единственная страна, кто позволил себе сказать: "Вы что?". Никто больше подчеркнул Никита Михалков

Он вспомнил, как на последнем чемпионате мира по футболу президент США Дональд Трамп надавил на судей для отмены красной карточки игроку американской сборной.

Насколько невероятна с точки зрения здравого смысла и этики возможность президентом какой-то страны отменить красную карточку на чемпионате мира по футболу… Мы испытали такое изумление: "Вы что? Это как?". Это все равно что боксера, получившего глубокий нокаут, несколько человек поднимают с ринга, держат его под руки, и судья поднимает ему руку как выигравшему. Это как? Обратите внимание, насколько мир индифферентно, застенчиво, мило это принял. Это действительно странная вещь сказал режиссер

По мнению Михалкова, в такой ситуации есть два выхода: поверить в такой уклад и поддастся ему или "встать в полный рост". Россия выбрала второе.