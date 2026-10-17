"А мы существуем сами": Михалков объяснил, почему Россия не дает покоя Западу Михалков указал, почему православная вера и культура России не дают покоя Западу

Москва17 окт Вести.Режиссер Никита Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву рассказал, почему Запад все время пытается отменить российскую культуру.

Православное христианство сегодня к буддизму и исламу стало намного ближе, чем к католикам, хотя как бы вера в Иисуса Христа. Но там идет предательство символов веры и заповедей, они их подгоняют под тренд, повесточку глобального государства. А мы существуем сами… Именно поэтому мы не даем им покоя сказал Михалков

Он отметил, что Россия стала единственной европейской страной, которая отказалась считать искаженные западные ценности нормой и открыто заявила об этом.

Огромное количество стран и людей стоят за нами. У них нет мужества, сил и знания, как подняться против этого. Они стоят за нами, они выглядывают из-за занавески. Чем кончится? Мы одни. Но это не должно нас пугать. Потому что если мы будем другими, то нас не будет вообще подчеркнул режиссер

По словам Михалкова, Запад пытается отменить русскую культуру, чтобы получить доступ к ресурсам России.

Культура отменяется, и религия отменяется, потому что они являются препятствием к тому, чтобы достичь того, что не связано как бы с культурой и с религией. Это наши недра, пресная вода, леса, кислород. Это то, что очень скоро станет платиной и бриллиантами. Но для того, чтобы их взять, нужно сначала истребить то, на чем это держится, кому принадлежит считает режиссер

Ранее режиссер рассказал, что Господь послал России специальную военную операцию, чтобы ее народ "очнулся" и смог разобраться в истинных ценностях.