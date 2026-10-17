Москва17 окт Вести.Политика западных стран строится на боязни "встать в полный рост" и противостоять неразумным течениям. Такое мнение режиссер Никита Михалков выразил в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Когда понтифик предает заповеди Иисусовы и разрешает в храмах освящать церковным обрядом однополые браки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), объясняя это тем, что все люди живые. Что это такое вообще для серьезного верующего католика в Испании или в Латинской Америке? Как это? А нет сил пока подняться и сказать: "Вы что?". И на этом бессилии строится вся политика мирового Запада. Они называют трусость толерантностью, беспомощность мультикультурализмом. Несчастные испанские женщины, которые орут в камеру, что они не могут так жить и боятся выйти из дома из-за мигрантов, или в Греции. Это же направляемое сатаной движение