Москва15 ноя Вести.В странах Запада нет памяти о войне на генетическом уровне, и именно поэтому их политики ведут себя как "дворовая шпана". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков.

Он указал, что США, например, никогда не воевали на своей территории, а страны Европы неспособны разговаривать "один на один".

У Запада нет генетической памяти войны – того, что есть у нас, почему мы реально ее не хотим и почему мы действительно делаем все, чтобы этот мир наступил. У них нет генетической этой памяти. Для американцев трагедия погибшего воина, солдата где-то в Ираке или в Афганистане – это трагедия семьи, но не нации. Они никогда не воевали на своей территории. Франция, которая за считаные недели сдала Германии все свое – о чем вообще разговор может быть? Где у них эта мышца? Где у них эта сила? Это абсолютно дворовая шпана, которая один на один разговаривать не может. Маленький прибалтиец начинает задираться, а потом должны прийти старшие братья – причем не один, а 8 или 12, или 50, как в Великую Отечественную войну, во Вторую мировую пояснил режиссер

У России нет никаких оснований доверять Западу, подчеркнул Михалков.

Мы открыты, и это правда, и президент об этом говорит. Но в то же время у нас есть принципы, и у нас есть самая главная задача – это безопасность своей страны. А безопасности России никогда не будет тогда, когда Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО и Украина туда рвется. Это просто подставить страну под такой прицел, от которого мы никуда и не уйдем. Это, знаете, такая шутка снайперская: "Ничто не сближает так людей, как оптический прицел". Вот этого очень не хочется подчеркнул Михалков

Также кинорежиссер заявил: компромиссы по Украине, которых требуют от России европейцы, невозможны – это было бы предательством жертв, которые уже понесла наша страна.