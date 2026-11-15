Москва15 нояВести.Компромиссы по Украине, которые от России требуют представители Европы, невозможны, потому что это будет предательством жертв. Об этом народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил в интервью ИС "Вести".
Так он ответил на вопрос журналиста, может ли предстоящая трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США 19 ноября определить контур будущего.
Это может быть решение, когда без всяких других вмешательств три великих страны сядут за стол переговоров для того, чтобы понять, что дальше будет происходить в мире, это должно быть основополагающим и окончательным. Но это абсолютно не повод, чтобы мы сказали: "Хорошо, ладно, как есть - так есть, давайте успокоимся". То есть сначала прекращение огня, потом переговоры – то, что требует Европа, – этого делать нельзяотметил Михалков
Режиссер надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп понимают позицию российского лидера Владимира Путина.
И другие компромиссы, которых от нас требуют, они невозможны. Это невозможно, потому что это предательство жертв, которые мы уже принесли. И мы не можем этого сделатьдобавил он
Ранее Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву рассказал, почему Запад все время пытается отменить российскую культуру.