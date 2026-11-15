Михалков считает, что компромиссы по Украине станут предательством жертв Михалков: компромиссы по Украине невозможны, это будет предательством жертв

Москва15 ноя Вести.Компромиссы по Украине, которые от России требуют представители Европы, невозможны, потому что это будет предательством жертв. Об этом народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил в интервью ИС "Вести".

Так он ответил на вопрос журналиста, может ли предстоящая трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США 19 ноября определить контур будущего.

Это может быть решение, когда без всяких других вмешательств три великих страны сядут за стол переговоров для того, чтобы понять, что дальше будет происходить в мире, это должно быть основополагающим и окончательным. Но это абсолютно не повод, чтобы мы сказали: "Хорошо, ладно, как есть - так есть, давайте успокоимся". То есть сначала прекращение огня, потом переговоры – то, что требует Европа, – этого делать нельзя отметил Михалков

Режиссер надеется, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп понимают позицию российского лидера Владимира Путина.

И другие компромиссы, которых от нас требуют, они невозможны. Это невозможно, потому что это предательство жертв, которые мы уже принесли. И мы не можем этого сделать добавил он

Ранее Михалков в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву рассказал, почему Запад все время пытается отменить российскую культуру.