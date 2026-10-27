Москва27 октВести.На предстоящей трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина будут обсуждаться уступки, на которые придется пойти Украине. Такое мнение высказал немецкий генерал в отставке Роланд Картер в интервью Welt.
Он отметил, что саммит пройдет без участия Украины, а к моменту встречи будут подготовлены решения.
Украине придется пойти на уступки. Обсуждается возможность проведения трехстороннего саммита – Владимир Путин, американская сторона и Китай, но без участия украинского правительствасказал генерал, выразив сомнения, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти на уступки
По словам Картера, речь идет о территориальных вопросах, и они могут быть решены только на уровне глав государств, также о внеблоковом статусе Украины и численности вооруженных сил. Кроме того, могут обсуждаться гарантии безопасности, и то, как они могут выглядеть, станет "ключом к прогрессу", подчеркнул генерал.
Картер считает, что преимущество остается на стороне РФ, а президент США хочет положить конец украинскому конфликту, и для этого у него есть ряд инструментов.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, организация и подготовка будущей встречи лидеров России, США и Китая уже началась.