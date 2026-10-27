Нардеп Мережко: Киев нужно допустить ко встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

В Раде призвали допустить Киев на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина Нардеп Мережко: Киев нужно допустить ко встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва27 окт Вести.Украина должна принять участие в предполагаемой трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в эфире телеканала France24.

По его мнению, за стол переговоров также должны быть допущены "европейские партнеры" Киева.

Присутствие Украины и наших европейских партнеров гарантировало бы, что там не будут приняты решения о принуждении Украины к капитуляции подчеркнул нардеп

Ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что организация и подготовка будущего саммита российского лидера Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина уже началась.