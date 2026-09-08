Бессент: для прекращения конфликта на Украине нужны переговоры с РФ

Без переговоров с РФ разрешить украинский конфликт не выйдет, считает Минфин США Бессент: для прекращения конфликта на Украине нужны переговоры с РФ

Москва8 сен Вести.Остановить боевые действия на Украине невозможно без диалога с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

Американский чиновник также отметил, что Европа не желает сотрудничать по теме РФ и Украины.

Если вы не будете разговаривать с Россией, вы не остановите украинскую войну добавил Бессент

8 сентября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. В частности, Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов американских переговорщиков в Москву и Киев.

Кроме того, Путин предоставил Трампу детальный анализ ситуации в зоне спецоперации.