Песков: не желающие сражаться за киевский режим украинцы могут сдаться в плен

Песков: не желающие сражаться за киевский режим украинцы могут сдаться в плен Песков: не желающие сражаться за киевский режим украинцы могут сдаться в плен

Москва3 ноя Вести.Мобилизованные граждане Украине, не желающие сражаться за киевский режим, могут сдаться в плен Вооруженных сил РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что такой вариант российская сторона озвучивала давно.

Те, кто не хочет сражаться за киевский режим, они могут сдаваться в плен нашим военным. Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени сказал Песков

Пресс-секретарь также сообщил, что делегация РФ 10-11 ноября отправится на переговоры с Украиной и Соединенными Штатами.