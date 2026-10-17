Москва17 окт Вести.Патриотизм - высшая свобода, которую не нужно выбирать, она воспитана внутри человека его предками. Такое мнение режиссер Никита Михалков выразил в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Для меня патриотизм - это когда при любых обстоятельствах, когда возникает выбор, ты интересы своего Отечества ставишь выше всех остальных интересов. Это даже не в том смысле, что раньше думай о Родине, а потом о себе. О себе думай, о семье. Но если иметь в виду интересы кого бы то ни было за порогом твоего дома, то интересы своего дома по ту сторону порога для тебя должны быть превыше всех остальных считает режиссер

По его мнению, понятие Родины и патриотизм относятся к категории высшей свободы, которую не надо выбирать.

Мои предки за меня все выбрали. У меня нет выбора, потому что он мне не нужен. Он сделан во мне моими предками, воспитанием [со стороны] родителей, ощущением себя частью того, что называется Россия. Туда входит и пейзаж, и погода, и глупость, и бомжи, и пьянство. Туда все входит. Но ты понимаешь: русский бомж, который никогда в жизни не читал Федора Достоевского, все равно человек Достоевского. Потому что он Достоевского не знает, а Достоевский его знает, и он про него пишет. И он все равно часть этой культуры, даже если он абсолютно бескультурный человек сказал Никита Михалков

В ходе этого интервью он также заявил, в частности, что у искусственного интеллекта нет "ни совести, ни стыда, ни понятия греха".