Михалков считает, что Россия не должна ограничиваться переговорами по Украине Михалков: России необходимо победить, а не ограничиваться переговорами

Москва15 ноя Вести.Россия не обойдется одними переговорами по Украине, она должна победить. Об этом народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что страну неоднократно обманывали.

Нужно победить. Просто победить. Мы не обойдемся переговорами. Можно переговариваться с людьми, которым можно доверять. Сколько лет нас обманывали? Потом в открытой форме [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель говорит, что мы дурака валяли, просто мы хотели, чтобы вооружилась Украина напомнил Михалков

Также в интервью ИС "Вести" Никита Михалков заявил об отсутствии у России оснований доверять Западу.