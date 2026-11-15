Москва15 нояВести.У России нет повода и оснований доверять западным странам. Такое мнение выразил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в интервью ИС "Вести".
По его словам, вести диалог, в частности по Украине, нужно с теми, кому можно доверять.
У нас нет повода больше им доверять. Разговаривать можно и доверять тем, кто этого мира хочетсказал Михалков
Режиссер отметил, что для "погибающей Европы" конфликт на Украине – спасение собственного существования, нагнетания, чтобы под знаком якобы угрозы со стороны России накачивать собственный военно-промышленный комплекс.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы говорят о мире, но ведут дело к продолжению и расширению войны.