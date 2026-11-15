Михалков раскритиковал деятелей культуры за дистанцирование от темы СВО Никита Михалков раскритиковал артистов, избегающих разговоры про СВО

Москва15 ноя Вести.Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков раскритиковал представителей творческой среды, которые уклоняются от высказываний о специальной военной операции и не поддерживают военнослужащих своей страны. Об этом кинематографист заявил на встрече со зрителями в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

По мнению режиссера, в обществе недопустима ситуация, при которой одна его часть находится на передовой, а другая продолжает жить исключительно развлечениями.

Он напомнил о временах Великой Отечественной войны, когда фронтовые артистические бригады разделяли со страной общее бремя событий и поддерживали бойцов своим творчеством.

Михалков считает неприемлемым поведение современных деятелей искусства, заявляющих об абсолютной неосведомленности о проведении спецоперации, заметив, что в 1943 году подобная реакция со стороны литераторов или художников была бы немыслима.

Ранее Михалков заявил, что уехавших с началом СВО россиян можно простить, если они сами признают ошибки.