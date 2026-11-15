Москва15 нояВести.Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков раскритиковал представителей творческой среды, которые уклоняются от высказываний о специальной военной операции и не поддерживают военнослужащих своей страны. Об этом кинематографист заявил на встрече со зрителями в Екатеринбурге, пишет ТАСС.
По мнению режиссера, в обществе недопустима ситуация, при которой одна его часть находится на передовой, а другая продолжает жить исключительно развлечениями.
Он напомнил о временах Великой Отечественной войны, когда фронтовые артистические бригады разделяли со страной общее бремя событий и поддерживали бойцов своим творчеством.
Михалков считает неприемлемым поведение современных деятелей искусства, заявляющих об абсолютной неосведомленности о проведении спецоперации, заметив, что в 1943 году подобная реакция со стороны литераторов или художников была бы немыслима.
Ранее Михалков заявил, что уехавших с началом СВО россиян можно простить, если они сами признают ошибки.