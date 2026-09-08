Никита Михалков высказался о звездах, уехавших за границу Михалков: эмиграция ряда звезд не нанесла урона российской культуре

Москва8 сен Вести.Режиссер и актер Никита Михалков считает, что эмиграция ряда российских деятелей искусства не нанесла существенного урона отечественной культуре. В интервью ТАСС он заявил, что творчество уехавших звезд не обладало ценностью, а их слава держалась на мимолетном успехе.

Временное явление может казаться истинным, но время расставляет все по местам, и то, что считалось подлинным, со временем превращается в откровенную дребедень пояснил режиссер

Михалков заявил, что не жалеет об уходе таких коллег. Некоторые из них пытаются искусственно вписаться в новую среду, хотя, по его мнению, у них нет оснований считать себя равными окружающим, считает кинематографист.

Ранее Никита Михалков раскритиковал западных экологических активистов, заявив, что им следует прекратить навязывать России свои правила.