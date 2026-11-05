Крок: уехавших из РФ после начала спецоперации артистов нельзя прощать Директор Театра Вахтангова Крок: нельзя прощать уехавших после СВО артистов

Москва5 ноя Вести.Решение некоторых артистов покинуть РФ после начала спецоперации – это подлость, таких людей нельзя прощать. Об этом заявил агентству РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Таким образом он ответил на вопрос о том, стоит ли прощать артистов, которые уехали из страны, в случае, если они захотят вернуться в Россию.

Я не могу отвечать за всех. Я отношусь к предателям категорически плохо. Я считаю, что нельзя в тяжелый момент бросать Родину сказал директор театра

Крок подчеркнул, что Россия в свое время дала этим людям деньги, звания и популярность, однако они предали Родину во имя своих политических амбиций. Подобную подлость нельзя простить, отметил он.

Получив здесь все, заработав здесь миллионы, плюнуть и уехать – просто подлость, а подлость прощать нельзя, как бы мы их ни любили заключил Крок

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявлял, что артистов, которые уехали из России и дискредитируют Родину за границей, нужно поместить на доску позора.