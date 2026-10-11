Запашный: украинские цирковые артисты хотят выступать в России, но их не простят

Запашный не советует украинским цирковым артистам выступать в РФ Запашный: украинские цирковые артисты хотят выступать в России, но их не простят

Москва11 окт Вести.Украинские цирковые артисты готовы выступать в России, но подобный шаг им на Украине не простят, заявил РИА Новости гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Он отметил, что получает звонки от коллег с Украины постоянно, но сам отговаривает их приезжать в РФ, так как опасается за их безопасность.

Артисты из Украины готовы приезжать к нам в страну и работать в России… Понимаю, что это смелый, героический шаг. Но я говорю: "Вам его никто не простит" сказал Запашный

Он добавил, что поддерживает контакты с этими артистами, но пока просит их взять паузу.