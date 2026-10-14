Михалков: уехавших с началом СВО россиян можно простить при признании ошибки Михалков: россиян, уехавших с началом СВО, можно простить при признании ошибки

Москва14 окт Вести.Россиян, которые покинули Россию с началом спецоперации, можно простить, если они признают свою ошибку. Об этом заявил ТАСС режиссер Никита Михалков.

Про релокантов, кто жалуется на то, как им плохо за границей, когда у них заканчиваются деньги, режиссер сказал "за что боролись, на то и напоролись".

Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: "Я ошибалась" или "Я понял". Можно простить? Конечно сказал Михалков

3 октября предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что россияне, покидавшие страну во время спецоперации, а затем вернувшиеся на родину, могли попасть в поле зрения западных спецслужб.