Большинство релокантов вернулись в Россию Депутат Госдумы Матвейчев: около 70% релокантов вернулись в Россию

Москва25 окт Вести.Большая часть релокантов, покинувших Россию после начала СВО, уже вернулась на родину, разочаровавшись в жизни за границей. Об этом заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

В интервью RT он сказал, что большинство людей разочаровалось в западном образе жизни и испытало финансовые и бюрократические трудности.

Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: "Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами". Большая часть уже вернулась - процентов 70 сказал депутат

Многие вернувшиеся говорят, что теперь "ни за что не променяют Москву", отметил Матвейчев.

Ранее предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что россияне, покидавшие страну во время спецоперации, а затем вернувшиеся на родину, могли попасть в поле зрения западных спецслужб.