Киселёв отметил тенденцию по снижению интереса россиян к иноагентам за рубежом Киселёв: иноагенты больше не интересны россиянам, их голос не звучит

Москва27 сен Вести.Иностранные агенты в бегах больше не интересны россиянам, их голос больше не звучит – не существует больше такого явления, как зарубежная российская оппозиция. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий привел в пример призывы к протестам во время трехдневных выборов в России. Однако, по его словам, на них никто не откликнулся, из-за чего иноагентам пришлось врать своим западным спонсорам и присылать фотографии обычных очередей на избирательных участках, которые они выдавали за митинги.

Иноагенты в бегах больше не интересны россиянам. Их голос как-то не звучит, что закономерно. Нельзя же годами поливать свою страну грязью, придумывать Госдепу санкции против нас, сладострастно мечтать о распаде и уничтожении России… За такую животную и иррациональную ненависть россияне беглых иноагентов дружно отправили в бан. Нет больше такого явления как зарубежная российская оппозиция сказал Киселёв

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой рассказал о попытках вмешательства в выборы в России. По его словам, за этим стояли иноагенты и нежелательные организации, которые действовали из-за границы.