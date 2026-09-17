Пискарев предупредил о судьбе политических провокаторов Пискарев: бежавшая из России оппозиция вербует молодежь, как наркоторговцы

Москва17 сен Вести.Оппозиционеры, которые бежали за границу перед выборами в Госдуму, переняли почерк наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок, заявил депутат от партии "Единая Россия" Василий Пискарев.

Перед выборами осевшая за рубежом так называемая "оппозиция" окончательно переняла почерк наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок написал Пискарев в своем Telegram-канале

Он отметил, что уехавшие из России "борцы за свободу" относятся к своим адептам так же, как владельцы сетевых наркоплощадок: исключительно как к расходному материалу.

По мнению Пискарева, для бежавшей оппозиции потенциальные исполнители - это живой товар, с помощью которого можно монетизировать западные гранты и вознаграждение от спецслужб недружественных государств. А если "актив" сгорит, то это "не беда, можно заманить новых", добавил он.

Пискарев убежден, что покинувшие Россию под маской политиков цинично втягивают неокрепшую молодежь в свои манипуляции, толкая "юные горячие головы на правонарушения и ломая им жизни".

Рано или поздно за каждую сломанную судьбу придется ответить не только "мелким сошкам", но и тем, "кто дергал за ниточки"... Финал как у наркодельцов и террористов, так и у политических провокаторов - всегда один: неизбежный крах и тюремная камера. А необходимые законы для этого мы приняли, и они уже действуют заключил депутат

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей.

Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму досрочно проголосовали более 11,5 тыс. жителей Камчатки.