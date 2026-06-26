Киселёв о переговорщиках от Европы: их гонцы — это зондаж Киселёв: реальных переговорщиков от Европы нет, их гонцы — это зондаж

Москва26 июн Вести.На данный момент переговорщиков по украинскому кризису от Европы нет — их гонцы — это зондаж. Об этом заявил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Указав на исторический опыт, он отметил, что нацистские режимы сами собой не рассасываются. Это наглядно демонстрируют ситуации с Германией, Италией и Японией.

И то же самое будет с Украиной. Они могут рухнуть только в результате военного разгрома, каждой из сторон нужна военная победа, безоговорочная. То есть это такой как бы такой клинч сейчас, то, что называется в боксе, когда повисли, так сказать, боксеры друг на друге, но как-то бой все-таки будет продолжен неизбежно. Так что вот, нужно обществу, как мне представляется, нужно готовиться к этому. Именно военной победе, потому что никаких компромиссов — от дипломатии все отказались сказал Киселёв

Он напомнил речь главы МИД Сергея Лаврова в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". Тогда он заявил, что Париж и Лондон направляли гонцов на переговоры с Россией.

Никто не желает с нами разговаривать. Так что, может быть, перебрасывать какие-то утечки. Вот Лавров говорит, какие-то гонцы приезжают. Но это такой скорее зондаж. Реально нет переговорщиков. Мы с Европой сейчас один на один. А Европа проявляет все большую решимость и встает под нацистские знамена, точно так же, как она вставала под нацистские знамена во Второй мировой войне. Тогда были знамена Гитлера, сейчас — знамена Зеленского сравнил он

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские лидеры пытаются "просунуть физиономию" в переговоры.