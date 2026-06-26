Москва26 июн Вести.Ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову сравнил европейских политиков с фальшивыми купюрами, с которыми невозможно что-либо сделать.

По его словам, находящиеся у власти в Европе люди неоднократно обманывали Россию, а сейчас и вовсе затеяли войну. Они программируют начало боевых действий уже после своего ухода, считает он.

Здесь еще очень важный момент, который нужно понимать, что вот эта пятерка - основа-то европейская тройка все равно. То есть, кроме Польши и Италии, это Англия, Франция, Германия. В этих странах войну затевают люди, которые уже уходят. Они войну программируют на после себя. То есть вот в чем цинизм. Они как фальшивая купюра - ты не знаешь, что с ней делать добавил Киселёв

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Турция предлагает Стамбул как площадку для переговоров по украинскому вопросу.