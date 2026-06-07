Москва7 июн Вести.Антироссийские статьи в западных СМИ создаются с главной целью – расчеловечить весь многонациональный народ России и подготовить Европу к большой войне. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

В качестве примера он привел статью британского историка Энтони Бивора, который в колонке для The Washington Post решил порассуждать о "преднамеренной жестокости" России на Украине, проводя сомнительные параллели между неподтвержденными историческими фактами.

Идея – расчеловечить русских, весь многонациональный народ России. Превратить каждого из нас в западном сознании в бездушную и жестокую тварь, на которую не распространяются идеи гуманизма, это все не про русских и не для русских. Хороший русский – мертвый русский… Но все же главная цель таких антироссийских эссе – оправдание подготовки Европы к большой войне с Россией объяснил он

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что страны Европы больше ни на что не влияют в мире, но они пытаются показать обратное. Европейцы сами загнали себя в тупик, а происходящее представляет опасность для существования человечества, подчеркнула она.