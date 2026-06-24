Москва24 июн Вести.Западные власти ограничивают проникновение информации из российских источников, в том числе об украинском конфликте, в свои страны, потому что она может быть смертельна для тех, кто разжигает войну в Европе, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью ИС "Вести".

Медиаменеджер отметил, что Запад очень много инвестировал в войну против России, в том числе информационную. И речь идет не только об украинском конфликте, но и о подготовке европейских стран к мнимой угрозе со стороны России.

Информация от нас совершенно смертельна для них. Если они допустят ее на рынок... Сейчас они искусственно ограничивают свой информационный рынок. Она абсолютно смертельна. Тогда будет понятно, что идущая сейчас война на территории Украины между Россией и Западом началась в 2014 году, а не в 2022-м… Эта ситуация, которая сейчас сложилась, не может рассосаться сама собой. Она может закончиться только победой одной из сторон. И на эту победу мы сейчас, конечно, и работаем подчеркнул Киселёв

По его словам, информация из российских ресурсов сорвет все планы "поджигателей войны".