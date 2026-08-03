Москва3 авгВести.Те, кто покинул Россию, призывал к насилию против страны и ее граждан и при этом рассчитывает вернуться, будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством, сообщил KP.ru зампред думского комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Депутат уточнил, что если человек тихо уехал и хочет так же тихо вернуться и он не совершал никаких правонарушений, его никто преследовать не будет.
Ну а те, кто распускал язык и призывал кару на Россию и русский народ, ни на какое наше милосердие рассчитывать не должны - придется отвечать по закону. А то, что происходит с ними сейчас - голодают ли они там, бездомными ли остаются, - это нас уже не касается. Думали, что найдут себе применение, а их использовали ровно один раз ради пропагандистской шумихи. Они сами выбрали свою судьбу и сами себя уже наказалисказал он
По мнению российского писателя и ветерана СВО Захара Прилепина, для возвращения сбежавших либералов должна быть проработана целая система.
Должен приехать — и не в госпиталь зайти с плюшевой игрушкой и подарить ее на камеру, а отработать нормально. На фронте, рискуя жизнью. Произнести те слова, которых тебе точно никогда не простят на Западе твои бывшие спонсоры. И тогда для них будут закрыты навсегда пути обратно. Вот как надо делатьзаявил он в июне в разговоре с RT