Милонов рассказал, что ждет релокантов по возвращении в РФ Депутат Милонов заявил, что релокантам придется отвечать по закону РФ

Москва3 авг Вести.Те, кто покинул Россию, призывал к насилию против страны и ее граждан и при этом рассчитывает вернуться, будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством, сообщил KP.ru зампред думского комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутат уточнил, что если человек тихо уехал и хочет так же тихо вернуться и он не совершал никаких правонарушений, его никто преследовать не будет.

Ну а те, кто распускал язык и призывал кару на Россию и русский народ, ни на какое наше милосердие рассчитывать не должны - придется отвечать по закону. А то, что происходит с ними сейчас - голодают ли они там, бездомными ли остаются, - это нас уже не касается. Думали, что найдут себе применение, а их использовали ровно один раз ради пропагандистской шумихи. Они сами выбрали свою судьбу и сами себя уже наказали сказал он

По мнению российского писателя и ветерана СВО Захара Прилепина, для возвращения сбежавших либералов должна быть проработана целая система.