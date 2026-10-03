Малофеев: среди вернувшихся в РФ релокантов могут быть "засланные" Предприниматель Малофеев: вернувшиеся в РФ релоканты могут быть завербованы

Москва3 окт Вести.Россияне, покидавшие страну во время спецоперации, а затем вернувшиеся на родину, могли попасть в поле зрения западных спецслужб. Это следует учитывать, если по возвращении в Россию такие граждане захотят устроиться на госслужбу, в госкорпорации или заниматься публичной деятельностью, заявил предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев в интервью РИА Новости.

Принимая их на работу, например, в государственные корпорации или на государственную службу, или давая им эфир в наших медиа, мы должны понимать, что эти люди, как говорилось в советское время, были на оккупированных территориях ... Мы должны понимать, что этот человек может сейчас быть засланным сказал он

Он также заявил, что публичную активность таких граждан следует ограничивать. По мнению главы "Царьграда", если человек уехал, несколько лет работал в частной компании за границей, затем вернулся и продолжил обычную профессиональную деятельность, это одна ситуация. Однако если он пытается выйти в общественное пространство, влиять на дискуссию и рассуждать о будущем России, допускать этого, как считает Малофеев, не следует.

Ранее Малофеев заявил в своем Telegram-канале, что власти США незаконно изъяли с его арестованных счетов 10 млн долларов. По его словам, более половины этой суммы была направлена Вооруженным силам Украины.