Бизнесмен Малофеев рассказал, сколько его денег присвоили власти США Бизнесмен Малофеев: власти США присвоили 10 млн долларов с моих счетов

Москва2 окт Вести.Власти США присвоили 10 млн долларов с незаконно арестованных счетов российского бизнесмена и главы телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Более половины средств были отправлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил предприниматель в своем Telegram-канале.

Сумма – 10 миллионов долларов. 5,4 миллиона из них переданы украинским террористам. Остальные средства, судя по всему, поделены между господами концессионерами написал он

По его словам, к хищению денег причастно окружение бывшего американского президента Джо Байдена и генпрокурора Меррика Гарланда. Экс-глава Белого дома, по мнению Малофеева, финансировал тех, кого он считает террористами, убивающими россиян.

Состояние Байдена оценивается в те же 10 миллионов долларов – на 2 миллиона больше, чем перед президентством. Таким образом он и набрал свою "прибавку к пенсии" подчеркнул бизнесмен

Предприниматель также сообщил, что "группе Байдена" инкриминируют два преступления: кража в особо крупном размере с банковского счета, совершенная группой лиц, и организация финансирования терроризма.

Нет разницы – первое лицо или дворник. Закон должен работать для всех... Вор должен сидеть. Даже если он сидел в Белом доме подытожил Малофеев

Ранее СК России сообщил, что по факту хищения средств с незаконно арестованных банковских счетов Малофеева было возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и личности конкретных должностных лиц, которые причастны к этому.