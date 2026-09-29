"Ком все равно покатится": журналист Богданов об отношении к Украине в США Богданов: в американском обществе нет консенсуса по поддержке Украины

Москва29 сен Вести.В США проукраинский консенсус присутствует в основном в мейнстримных СМИ, а также среди "ястребов" в Сенате или лоббистов военно-промышленного комплекса, тогда как у жителей Соединенных Штатов настроений в поддержку Украины все меньше. Об этом рассказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Богданов прокомментировал, в частности, недавний эпизод, когда сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в ходе обыска у экс-главы украинского Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова обнаружили 140 миллионов долларов наличными.

Тема коррупции на Украине, в принципе, маргинализована здесь предельно. То есть об этом никогда не сообщают мейнстримные, как их называют, СМИ. Об этом не услышишь, кстати говоря, на Fox News - там до сих пор вот этот проукраинский консенсус присутствует. Но так как большинство американцев уже тоже перестают доверять всему этому, то люди идут к блогерам. А блогеры про это говорят, и прекрасно - вот недавно Такер [Карлсон] взял интервью у Юлии Мендель, много чего мы услышали, чего мы до этого не знали. Этот ком все равно покатится. Все равно проукраинского консенсуса вне, допустим, стен Сената, где заседают "ястребы", или вне площадки, где отмываются лоббистские деньги или зарабатываются деньги на распределении бюджетов в пользу военно-промышленного комплекса - этого консенсуса нет. В обществе он очень размыт рассказал журналист

По словам Богданова, особенно это заметно среди молодых жителей США.

Это как с Израилем сейчас происходит. Чем моложе избиратель, чем моложе американец, тем он, в принципе, скептичнее ко всем этим старым истинам. Все старые истины подвергаются теперь ревизии. Было принято считать, что Америка — друг Израиля, на протяжении десятилетий это американцам объясняли. Сейчас появляются люди, которые говорят: "А почему, собственно говоря, мы должны это делать?". То же самое - с Украиной отметил Богданов

Ранее молчание западных СМИ по поводу коррупции на Украине прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.