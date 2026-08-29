Богданов заявил, что техноэлита США превращается в баронов-разбойников Богданов: техноэлита США превращается из Робин Гудов в баронов-разбойников

Москва29 авг Вести.Техноэлита США превращается из Робин Гудов, которые обещали сделать мир более открытым и доступным, в баронов-разбойников, пытающихся создать собственное государство. Такое мнение озвучил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Из Робин Гудов, обещавших сделать мир открытым, техноэлита превращается в баронов-разбойников, которые, по меткому выражению автора книги "The Nerd Reich" (можно перевести как "Рейх ботаников") Гила Дьюрана, никогда не хотели свергнуть государство — они хотели стать государством или даже новым феодалом, которому рано или поздно понадобятся новые вассалы. Награда от Зеленского Маску — это заявка на то, чтобы заветное место не ушло к более понятному для капитанов цифровой эпохи Федорову. Украина же здесь просто испытательный полигон для бета-тестирования промта (то есть нейроинсрукции) по созданию отдельно взятого апокалипсиса заявил Богданов

Журналист также обратил внимание на подход западных корпораций к делению людей на сорта.

Если культуры официально делятся на полноценные и второсортные, у элиты появляется негласное разрешение применять к разным людям разные стандарты. То, что нельзя в Вашингтоне и Берлине, можно в Старобельске и Минабе. Удар "Томагавками" по школе для девочек (более 150 погибших, в основном дети) был спланирован с помощью платформы Maven от Palantir с нейромоделью Claude. Глава Anthropic Дарио Амодеи на вопрос об ответственности лишь пожал плечами: это, мол, не нарушает наших "красных линий" отметил Богданов

Ранее Богданов назвал имя главного конкурента главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, им является экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.

Богданов также прокомментировал решение Зеленского по вручению Маску Ордена Свободы. Подробности читайте в колонке Валентина Богданова.