Москва29 авг Вести.Для американского предпринимателя Илона Маска приятнее иметь дело не с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, а с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, отношения с которым начались еще 26 февраля 2022 года. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Глава SpaceX давно привык иметь дело не с ним, а с человеком, который все увереннее выглядит его главным конкурентом в борьбе за власть, — экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым написал Богданов

Он напомнил, что сотрудничество с Маском создало в Киеве иллюзию взаимной зависимости, которую американцу пришлось развеивать уже осенью 2022 года.

У их личного (пусть и онлайн) общения есть точно зафиксированное начало. 26 февраля 2022 года: тогда еще министр цифровой трансформации Федоров бросил миллиардеру вызов в X — мол, пока ты колонизируешь Марс, мы тут отбиваемся, срочно дай спутниковые терминалы. Маск ответил в тот же день: Starlink был активирован. С той поры низкоорбитальная группировка выросла с трех до двенадцати тысяч спутников, а ВСУ до такой степени подсели на инфраструктуру владельца SpaceX, что начали утрачивать пропорции. У тех, кто в Киеве, возникла иллюзия взаимозависимости. Первый раз Маску пришлось возвращать их на землю уже осенью 2022-го, когда он отказался включить покрытие над российским Крымом для атаки морских дронов отметил Богданов

Журналист объяснил, что Федорова не коснулся конфликт между Киевом и Маском. Более того, после отставки с поста министра обороны Федоров только укрепил свои связи с предпринимателем из США.

Федорова это словно не коснулось. Уже после своей отставки он не свернул свои контакты, а, наоборот, стал их прокачивать. После провального вояжа в Вашингтон Зеленского, который перед похоронами Грэма выпрашивал у Трампа не только "Пэтриоты", но и данные для целеуказания (Маск, кстати, встречаться наотрез отказался), именно Федоров, используя наработанные связи, попытался уговорить владельца SpaceX заключил Богданов

Ранее Богданов прокомментировал решение Зеленского по вручению Маску Ордена Свободы. По его мнению, это является попыткой дать взятку для улучшения отношений.

Подробности читайте в колонке Валентина Богданова.