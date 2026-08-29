Журналист Богданов объяснил значение Ордена Свободы от Зеленского Маску "Аванс за будущее содействие": Богданов об Ордене Свободы от Зеленского Маску

Москва29 авг Вести.Чтобы привлечь внимание американского предпринимателя Илона Маска, лидер киевского режима Владимир Зеленский решил использовать "пещерный" способ: дать ему взятку в виде украинского Ордена Свободы. Такое мнение озвучил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Привлечь потерянное внимание человека, который официально даже успел побыть единственным в мире триллионером, сколотившим состояние на передовых технологиях, Зеленский решил по-пещерному: с помощью взятки. Орден Свободы, который выписали Илону Маску на Банковой за Starlink, - это не только аванс за будущее содействие (киевский режим мечтает получить возможность бить вглубь России), но и страховка в начавшейся на Украине сложной политической игре написал Богданов

Он добавил, что Маск, который никак не отреагировал на жест Зеленского, сейчас находится в гораздо более хороших отношениях с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Интрига пока подвисла в воздухе. Маск на награду никак не отреагировал, что само по себе для Зеленского является тревожным знаком. Глава SpaceX давно привык иметь дело не с ним, а с человеком, который все увереннее выглядит его главным конкурентом в борьбе за власть, - экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым подчеркнул Богданов

Ранее сообщалось, что Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Подробности читайте в колонке Валентина Богданова.