СК: счета Малофеева в США арестовали и использовали их для финансирования ВСУ

Власти США присвоили деньги российского бизнесмена и отправили их ВСУ СК: счета Малофеева в США арестовали и использовали их для финансирования ВСУ

Москва2 окт Вести.Власти США незаконно арестовали деньги на банковских счетах россиянина Константина Малофеева, после чего использовали их для спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, в следственное ведомство обратился сам Малофеев с просьбой разобраться в произошедшем.

По решению органов власти США был произведен незаконный арест денежных средств российского гражданина. Они были присвоены и в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ добавила Петренко

По данному факту было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств на счетах в США и их использовании для спонсирования армии киевского режима. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося. Также следователям предстоит выяснить, какие именно должностные лица США были причастны к незаконному решению об аресте счетов, нарушающему права граждан РФ и противоречащему принципам института частной собственности.