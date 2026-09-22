Мошенники вводят в заблуждение покупателей "Ашан" и "Лемана про" В ОП рассказали, что злоумышленники используют новую схему обмана

Москва22 сен Вести.Мошенники стали выманивать деньги у россиян, убеждая их в соучастии в финансировании ВСУ после покупок в магазинах "Ашан" и "Лемана про". Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Мошенники начали активно рассылать sms и совершать звонки гражданам от якобы представителей правоохранительных органов с информацией о том, что в отношении граждан возбуждено уголовное дело по факту сопричастности в финансировании ВСУ, так как они совершали покупки в "Лемана про" или "Ашан" отметил Машаров

По его словам, злоумышленник убеждает человека в том, что "Лемана про" и "Ашан" – это иностранные компании, которые передают часть своей прибыли на финансирование ВСУ. А российский покупатель, приобретая товары в этих магазинах автоматически становится соучастником в спонсировании военной организации Украины. Далее мошенники сообщают, что в связи с этим в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. А чтобы избежать наказания – необходимо неукоснительно выполнить все действия афериста.

Затем по классической схеме это выливается либо в перевод денег на "спецсчет", либо в передачу денежных средств "курьеру" Росфинмониторинга или ФСБ.

Ранее сообщалось, что магазины "Ашан" и Лемана ПРО" после введения временного управления работают в штатном режиме.