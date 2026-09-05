Москва5 сен Вести.Система дополнительного профессионального образования (ДПО) позволяет работодателям эффективно решать проблему дефицита кадров, рассказала Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в интервью ИС "Вести".

По данным Института развития профессионального образования, озвученным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), 46% работодателей нуждаются в дополнительных кадрах для решения задач технологического лидерства. Эксперт подчеркнула, что компаниям нужны не просто сотрудники, а квалифицированные кадры.

И здесь ключевым инструментом, с помощью которого бизнес и государство закрывает эту нехватку, является система ДПО. Она позволяет не ждать три-четыре года, пока молодой специалист окончит колледж, а доучивают уже действующих работников, либо быстро переобучают взрослых людей под реальные задачи бизнеса отметила Лоикова

Ранее сообщалось, что сварщик, медсестра и специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования стали самыми популярными профессиями в программах ДПО в этом году.